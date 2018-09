ILIAD, nuova svolta che fa tremare TIM, Vodafone e Wind | Ecco tutti i dettagli

Iliad ha risolto definitivamente un problema che ha fatto penare per settimane l’operatore francese ed ora è pronta a rilanciare la sfida a TIM, Vodafone e Wind

Iliad è arrivata sul mercato italiano ed ha generato un terremoto senza precedenti, spingendo gli operatori di telefonia mobile ad alzare la competitività delle proprie offerte nel tentativo di arginare l’impetuosa avanzata dell’operatore francese.

Iliad, però, continua a lavorare per migliorare il servizio offerto ai propri clienti e, oltre a presentare promozioni vantaggiose, ha risolto un problema che per i primi mesi ha generato un forte malcontento tra i suoi clienti: vale a dire quello relativo al malfunzionamento dei contatori dei Giga. Fino a pochi giorni fa, infatti, i clienti dell’operatore francese non avevano la possibilità di essere aggiornati sul consumo del proprio traffico web.

Ora il problema è stato risolto ed anche i dubbi relativi a questo malfunzionamento sono stati spiazzati via, rendendo Iliad ancor più pericoloso agli occhi di TIM, Vodafone e Wind. Oltre a questa svolta relativa ai contatori internet che sono tornati a funzionare regolarmente, Iliad continua a mettere a disposizione dei suoi clienti due offerte.

La prima promozione – che in realtà è stata la seconda lanciata sul mercato italiano – potrà essere attivata solo da altri 50.000 utenti e, al costo di 6,99 euro al mese, mette a disposizione dei clienti:

Minuti illimitati

SMS illimitati

40 Giga al mese in 4G/4G+ in Italia

3 Giga al mese in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile)

