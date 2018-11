Iliad, nuovo problema tecnico: già risolto | Le due promozioni attive ora

Nuova segnalazione di un inconveniente tecnico per Iliad, comunicata la sua risoluzione. Come verificare che sia tutto ok

Iliad: l’orologio resta indietro, ma la società comunica che è tutto ok

Nuove grane per Iliad, anche se stavolta sembrerebbe che il problema si sia risolto prima ancora di propagarsi in modo virale: molti utenti hanno segnalato che l’orologio del proprio smartphone accusa un ritardo di qualche minuto in seguito alla ricezione di chiamate. La problematica, apparentemente riguardante il sistema d’uso del dispositivo, sarebbe in realtà causato da un bug che causa il disallineamento tra timer e satellite.

Come risolvere il bug manualmente

Sebbene Iliad abbia comunicato in data sabato 24 novembre 2018 la risoluzione completa della problematica, non è da escludere che possano permanere i disagi causati dal glitch software. In tal caso, è possibile operare manualmente in due modi diversi per risolvere il problema, entrambi resi noti dalla stessa Iliad: il primo consiste nello spegnere e riaccendere il dispositivo; il secondo metodo prevede la modifica manuale delle impostazioni, spostando il fuso orario impostato di default su un altro meridiano, quindi ripristinando la sua impostazione corretta.