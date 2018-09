Iliad ha risolto definitivamente un problema che ha fatto penare per settimane l’operatore francese ed ora è pronta a rilanciare la sfida a TIM, Vodafone e Wind

ILIAD, nuovo servizio in vista che fa tremare TIM, Vodafone e Wind – Dettagli offerte e costi

A fine maggio Iliad ha fatto il suo debutto sul territorio italiano, generando un vero e proprio terremoto sul mercato della telefonia mobile del Bel Paese. L’operatore francese ha strappato diversi clienti ai competitor puntando su offerte low cost, alle quali TIM, Vodafone e Wind hanno adattarsi.

Iliad, però, non sembra paga del successo ottenuto e, anzi, lavora per migliorare ulteriormente i servizi da offrire ai propri clienti. L’obiettivo dell’operatore francese è quello di fare degli investimenti a lungo termine in Italia e proprio in quest’ottica va interpretata l’asta sul 5G al quale Iliad ha preso parte a settembre e che ha visto protagoniste tutte le principali compagnie telefoniche italiane.

In quella sede Iliad si è aggiudicata il lotto d’asta con assegnazione di frequenze riservate da 700 MHz che si riveleranno di fondamentale importanza per metterla nelle condizioni di offrire ai propri clienti un servizio assolutamente straordinario: vale a dire quello di garantire ai propri clienti la connessione in 5G. Con questo successo, dunque, Iliad – rispetto ai suoi competitor – si è messa in una posizione di indubbio vantaggio, potendo garantire nel prossimo futuro delle linee 5G.

Dunque, Iliad, continua a lavorare in ottica futura, ma al tempo stesso, non perde di vista il presente e continua a mettere a disposizione dei suoi clienti due offerte.

La prima promozione – che in realtà è stata la seconda lanciata dall’operatore francese sul mercato italiano – sarà attivabile solo da altri 50.000 utenti e, al costo di 6,99 euro al mese, ed offre ai clienti ai clienti:

Minuti illimitati

SMS illimitati

40 Giga al mese in 4G/4G+ in Italia

3 Giga al mese in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile)

