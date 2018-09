Iliad dà la possibilità a 50.000 utenti di sottoscrivere la seconda promozione. In arrivo una nuova sorpresa?

ILIAD, occasione da non perdere e nuova sorpresa in arrivo – Ecco i dettagli

Dal giorno del suo arrivo in Italia, l’ascesa di Iliad è stata inarrestabile, con l’operatore francese che ha dato battaglia ai competitor, lanciando offerte che hanno messo a disposizione dei propri utenti un numero sempre crescente di servizi, mantenendo sempre alta la convenienza.

L’ultima offerta presentata da Iliad sul mercato italiano ha un costo di 7,99 euro al mese e comprende minuti illimitati, SMS illimitati, 50 Giga in 4G, oltre a 4 Giga al mese in Europa e minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero. Molti utenti, però, non hanno la necessità di avere a disposizione un numero così alto di Giga e, per questo motivo, la promozione giusta per loro non può che essere la seconda lanciata dall’operatore francese. Quest’ultima può essere attivata solamente da altri 50 mila utenti e, dunque, rappresenta un’occasione da cogliere al volo. L’offerta comprende:

Minuti illimitati

SMS illimitati

40 Giga al mese in 4G/4G+ in Italia

3 Giga al mese in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile)

Chi deciderà di aderire a questa seconda promozione lanciata da Iliad non dovrà sostenere costi di attivazione, ma dovrà pagare i 9,99 euro mensili, ai quali va aggiunto il costo della SIM (9,99 euro). Nella seconda pagina potrete leggere informazioni su una possibile sorpresa in arrivo da parte di Iliad […]

Iliad, nuova sorpresa in arrivo? – Dunque, Iliad dà la possibilità ad altri 50.000 utenti di attivare la seconda promozione con la quale si è presentata sul mercato. Una volta raggiunto il traguardo delle 50.000 nuove attivazioni, il testimone passerà in via definitiva alla terza promozione presentata dall’operatore francese, quella al costo di 7,99 euro. Attenzione, però, non è escluso che Iliad – una volta chiusa la seconda promozione – possa lanciare un terzo avvicendamento, presentando sul mercato una sorpresa: vale a dire una quarta offerta rivolta a tutti i clienti.