ILIAD, offerta che fa tremare TIM, Vodafone e Wind: ecco la promozione che fa felici i clienti – Costi e dettagli

Iliad continua a lavorare per incrementare il numero di clienti che decidono di passare all’operatore francese e, in tal senso, dal giorno del suo arrivo sul territorio italiano, ha presentato promozioni sempre più vantaggiose, provando a migliorare anche il servizio offerto.

Tra le quattro offerte lanciate da Iliad in Italia, quella che sta rappresentando una vera e propria spina nel fianco per TIM, Vodafone e Wind è senza ombra di dubbio la promozione da 7,99 euro al mese. L’offerta comprende:

Minuti illimitati

SMS illimitati

50 Giga al mese in 4G/4G+ in Italia

4 Giga al mese in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile)

Si tratta della promozione che ancora oggi sta consentendo all’operatore francese di strappare clienti ai competitor, grazie a dei contenuti quasi impareggiabili da TIM, Vodafone e Wind. Inoltre, va sottolineato come chi deciderà di aderire alla promozione di Iliad da 50 Giga, non sarà chiamato a sostenere costi di attivazione, ma dovrà semplicemente pagare 7,99 euro mensili, ai quali vanno aggiunti 9,99 euro per l’acquisto di una SIM.

