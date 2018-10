Iliad ha lanciato 4 offerte dal giorno del suo arrivo in Italia: una è ancora attiva, ma in pochi lo sanno

ILIAD, offerta che pochi clienti conoscono e tanti servizi gratuiti | Costi e dettagli

Iliad continua a lavorare per migliorare il proprio servizio e dal giorno del suo arrivo in Italia ha già tagliato il traguardo dei due milioni di clienti, costringendo TIM, Vodafone e Wind a rivedere i rispettivi pacchetti promozionali.

Ad oggi Iliad ha lanciato sul mercato ben 4 offerte: in questo momento ad essere al centro dell’attenzione dei clienti ci sono quelle da 7,99 euro e da 4,99 euro. In pochi, però, sanno che l’operatore francese sta mantenendo attiva anche la seconda offerta che ha lanciato sul mercato italiano, vale a dire quella da 6,99 euro al mese. Andando sul sito ufficiale di Iliad, infatti, si scoprirà che l’offerta continua per altri 50.000 clienti, ma è facile immaginare che a breve la promozione sarà conclusa. Per questo motivo, dunque, se avete intenzione di aderirvi, il consiglio è quello di sbrigarvi e procedere con l’attivazione. L’offerta comprende:

Minuti illimitati

SMS illimitati

40 Giga al mese in 4G/4G+ in Italia

3 Giga al mese in Europa

Minuti e SMS illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile)

Chi deciderà di attivare questa promozione, dovrà pagare 6,99 euro mensili, ai quali vanno aggiunti 9,99 euro una tantum per l’acquisto di una SIM. Nell’offerta, inoltre, sono inclusi molti servizi gratuiti. Eccoli nel dettaglio:

Segreteria telefonica

Mi richiami

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Segreteria visiva

Visualizza numero chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata (se hai il numero occupato)

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

SOS ricarica

