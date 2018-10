ILIAD, offerta che mette al tappeto TIM, Vodafone e Wind – Costo e nuovo servizio in arrivo

Iliad, presto in arrivo un nuovo servizio – Il successo di Iliad maturato in questi mesi è dovuto principalmente ai bassi costi delle promozioni che mette a disposizione dei clienti, offrendo loro una quantità di servizi davvero importante. Quella dei costi delle promozioni, però, non rappresenta l’unica motivazione che sta alla base dell’enorme fiducia che moltissimi utenti stanno riponendo nell’operatore francese. Iliad, infatti, sta continuando a lavorare per migliorare ulteriormente e, in tal senso, si starebbe preparando per mettere a disposizione dei clienti un nuovo servizio davvero eccezionale: vale a dire quello del 5G. In seguito alle aste sul 5G, infatti, l’operatore francese è riuscito ad aggiudicarsi il lotto con l’assegnazione di frequenze esclusive da 700 MHz. Si tratta di frequenze assolutamente fondamentali per la creazione di una propria rete con velocità in 5G. In questo modo, dunque, Iliad mira a garantirsi una copertura di rete migliore, nel tentativo di risolvere quello che in questi mesi ha rappresentato il suo tallone d’Achille. L’operatore francese, dunque, lavora per fornire ai propri clienti una copertura di rete in 5G e, se dovesse riuscirci in tempi brevi, potrebbe davvero compiere un salto di qualità importante, imprimendo un’ulteriore svolta nel settore della telefonia mobile italiana.