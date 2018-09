Iliad, l’offerta da 7,99 al mese: dettagli e info | Sondaggio, il 57% degli utenti è soddisfatto

Convenienza, ma anche qualità: questo è il sunto di un sondaggio effettuato da Hdblog in merito al livello di soddisfazione degli utenti Iliad. Secondo lo studio, infatti, il 57% degli utenti del gestore francese si ritengono soddisfatti del servizio erogato. Tra gli insoddisfatti, il 15% si dichiara disposto a concedere ancora fiducia all’operatore, il 12% ha affermato di essere in cerca di nuove promozioni per cambiare compagnia. Infine, un 5,5% della base utenti Iliad afferma di essere passato all’operatore francese col solo scopo di avvalersi delle offerte di ritorno degli altri operatori.

