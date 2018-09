ILIAD, nuova offerta da 7,99 euro attiva ora, costi e dettagli | Ancora disservizi di rete

Iliad tra gioie e dolori: l’operatore francese lancia la nuova offerta, ma tornano le problematiche tecniche sulla rete mobile. Tutti i dettagli

ILIAD ha da pochi giorni fatto esordire una nuova promozione, valida per settembre 2018 e fino a nuove comunicazioni. Raggiunta quota 2 milioni di utenti in soli 100 giorni di attività, ora la compagnia transalpina ha già inaugurato la 3 promozione della sua storia in Italia, con più giga e un costo mensile leggermente più alto.

Ecco nel dettaglio cosa propone la nuova offerta Iliad al costo di 7,99 euro al mese:

Minuti illimitati

SMS illimitati

50 Giga al mese in 4G/4G+ in Italia

mese in 4G/4G+ in Italia 4 Giga al mese in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile)

Il costo di attivazione, così come nelle precedenti offerte, è di 9,99 euro una tantum (9 euro + 0,99 euro per l’acquisto della nuova SIM) che comprende 0,01 euro di traffico telefonico. La promozione sarà attivabile dai primi 500.000 richiedenti.

Iliad, inoltre, include nella sua offerta una serie di servizi. Gli avvisi di chiamata in entrata e il servizio ‘Chi è’ sono proposti gratuitamente nell’offerta; inoltre, la promozione non prevede alcun vincolo di contratto ed è possibile recedere dalla promozione in qualunque momento. Ricordiamo, infine, che sono ancora disponibili poche tessere relative all’offerta precedente da 6,99 euro al mese, che include: