Iliad ha lanciato la terza promozione dal giorno del suo arrivo in Italia ed ha offerto una nuova opportunità ai propri clienti

ILIAD, offerta da non perdere e nuova grande opportunità per i clienti – Ecco tutti i dettagli

Iliad continua a rappresentare un’opportunità concreta per tutti i clienti che hanno intenzione di aderire a promozioni low cost. La rivoluzione lanciata dal nuovo operatore di telefonia mobile francese, infatti, continua inesorabile, con l’obiettivo di strappare un numero sempre più alto di clienti ai competitor.

Iliad, dunque, è determinata a continuare la sua battaglia nei confronti dei principali operatori di telefonia mobile italiana e, in tal senso, ha lanciato una terza offerta che ha un costo di 7,99 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati

SMS illimitati

50 Giga al mese in 4G/4G+ in Italia

4 Giga al mese in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile)

La promozione in questione non ha costi di attivazione e, dunque, chi deciderà di aderire alla terza offerta di Iliad, dovrà pagare i 7,99 euro mensili, ai quali va aggiunto il costo della SIM (9,99 euro). A partire da giovedì 20 settembre, però, l’operatore francese ha messo a disposizione dei suoi clienti una nuova grande opportunità e nella seconda pagina potrete leggere maggiori informazioni in merito […]