ILIAD, offerta da non perdere: tremano TIM, Vodafone e Wind | Arriva la soluzione che risolve un problema

Iliad continua a rappresentare una vera e propria spina nel fianco per TIM, Vodafone e Wind. L’operatore francese, infatti, sta conquistando giorno dopo giorno sempre più clienti e non sembra avere intenzione di fermarsi.

Dal giorno del suo arrivo in Italia, Iliad ha lanciato ben 4 promozioni, ma tra queste, ce n’è una che continua a mietere consensi tra i clienti e preoccupa TIM, Vodafone e Wind. Si tratta della terza offerta, quella da 7,99 euro al mese che comprende:

Minuti illimitati

SMS illimitati

50 Giga al mese in 4G/4G+ in Italia

4 Giga al mese in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile)

Tutti coloro che sceglieranno di attivare la promozione da 50 Giga, non dovranno sostenere costi di attivazione, ma saranno tenuti a pagare 7,99 euro mensili, ai quali vanno aggiunti 9,99 euro per l’acquisto di una SIM. Nella seconda pagina potrete trovare una soluzione consigliata da Iliad per risolvere il problema relativo alla copertura di rete […].