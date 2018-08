ILIAD, ultime 50.000 SIM disponibili: offerta clamorosa | Costi e dettagli promozione

Iliad, la seconda offerta da 6,99 euro al mese – La nuova offerta lanciata da Iliad avrà un costo di 6,99 euro al mese e comprenderà:

Minuti e SMS illimitati

40 GB al mese in 4G / 4G+ in Italia e 3 GB in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile)

L’offerta lanciata da Iliad non presenta alcun vincolo, con il prezzo che resterà garantito per sempre. Gli utenti, dunque, avranno la possibilità di scegliere tra le due offerte, fino al raggiungimento delle soglie indicate.