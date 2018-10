ILIAD, offerta da urlo e servizio in arrivo che mette in ginocchio TIM, Vodafone e Wind – Costi e dettagli

Iliad, presto in arrivo un nuovo servizio – Iliad continua ad essere particolarmente attento a proporre ai propri clienti offerte low-cost. L’operatore francese, però, ha intenzione di farsi ricordare non solo per i prezzi al ribasso delle proprie promozioni, ma anche per essere stato capace di mettere a disposizione dei propri clienti un servizio assolutamente straordinario: vale a dire quello del 5G. In seguito alle aste sul 5G, Iliad, infatti, si è aggiudicato il lotto con l’assegnazione di frequenze esclusive da 700 MHz. Si tratta di frequenze fondamentali per la creazione di una propria rete con velocità in 5G. In questo modo, dunque, Iliad si garantirà una migliore copertura di rete, andando a risolvere uno dei problemi che ha rappresentato il vero tallone d’Achille dell’operatore francese in questi mesi. Una volta raggiunto l’obiettivo, Iliad potrà davvero provare a mettere in ginocchio TIM, Vodafone e Wind.