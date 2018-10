Iliad continua a rappresentare una spina nel fianco per TIM, Vodafone e Wind grazie all’offerta da 7,99 euro al mese. Si avvicina la svolta per la copertura di rete

ILIAD, offerta che mette nei guai TIM, Vodafone e Wind: svolta in arrivo per l’operatore francese – Costi e dettagli

Anche nel mese di ottobre Iliad sta confermando gli ottimi numeri fatti registrare dal giorno del suo arrivo in Italia, con un’estate vissuta da assoluto protagonista sul mercato della telefonia mobile del Bel Paese.

A partire da fine maggio, Iliad ha presentato in Italia ben 4 offerte, ma quella che ha creato più problemi a TIM, Vodafone e Wind, portandoli a perdere molti clienti, è una promozione che l’operatore francese mantiene ancora attiva: vale a dire quella da 7,99 euro al mese che comprende:

Minuti illimitati

SMS illimitati

50 Giga al mese in 4G/4G+ in Italia

4 Giga al mese in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile)

Si tratta della promozione che sta letteralmente mettendo nei guai TIM, Vodafone e Wind, consentendo all’operatore francese di strappare molti clienti ai competitor. Inoltre, va sottolineato come chi deciderà di attivare la promozione di Iliad da 50 Giga, non dovrà far fronte a costi di attivazione, ma sarà chiamato a pagare 7,99 euro mensili, ai quali vanno aggiunti 9,99 euro per l’acquisto di una SIM.

