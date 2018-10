Iliad lancia una nuova offerta: si chiama ‘Iliad voce’ ed ha un costo di 4,99 euro al mese. La promozione include molti servizi interessanti in modo assolutamente gratuito

ILIAD, la nuova offerta da meno di 5 euro fa gioire i clienti: tante novità e servizi gratuiti / Costi e dettagli

La rivoluzione lanciata da Iliad sul mercato italiano fin dal suo primo giorno sul mercato non accenna a placarsi ed, anzi, l’operatore francese ha deciso di diversificare la propria offerta, mettendo a disposizione dei clienti una nuova opportunità con contenuti piuttosto differenti rispetto al passato.

A partire dal 2 ottobre 2018, infatti, Iliad ha lanciato la sua quarta offerta sul mercato italiano che si chiama ‘Iliad voce‘ e potrà essere attivata sostanzialmente in due modi:

Sul sito ufficiale di Iliad nell’apposita sezione

Presso i corner Iliad che si possono trovare in molti centri commerciali presenti sul territorio italiano.

La nuova promozione lanciata da Iliad ha un costo di 4,99 euro al mese e, rispetto alle altre lanciate dall’operatore francese, punta soprattutto su chiamate e SMS. Entrando nel dettaglio, l’offerta comprende:

Minuti illimitati

SMS illimitati

40 Mega di traffico dati in 2G/3G/4G

4 Mega al mese in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile)

Va sottolineato come questa nuova offerta presentata da Iliad potrà essere attivata solo da 20.000 utenti. Chi è interessato alla promozione, dunque, dovrà sbrigarsi ad attivarla per non rischiare di arrivare troppo tardi, perdendo la possibilità di aderire a questa vantaggiosa offerta. Inoltre, va sottolineato come chi deciderà di attivare ‘Iliad voce’, non sarà chiamato a sostenere costi di attivazione, ma dovrà versare 14,98 euro complessivi: 9,99 euro per l’acquisto della SIM e 4,99 euro per il pagamento del primo canone mensile dell’offerta. Nella seconda pagina potrete trovare i servizi inclusi nella quarta offerta lanciata da Iliad sul mercato della telefonia mobile italiana […]