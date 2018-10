Iliad presenta una nuova offerta da 4,50 euro al mese, con minuti ed SMS illimitati

ILIAD, offerta nuova di zecca a 4,50 euro al mese – Ecco a chi è rivolta



Dal giorno del suo arrivo in Italia, Iliad ha generato un vero e proprio terremoto sul mercato della telefonia mobile italiano e non ha alcuna intenzione di fermarsi. L’operatore francese, infatti, è al lavoro per migliorare il servizio offerto ai propri clienti e, in tal senso, ha lanciato una nuova interessante offerta con condizioni agevolate per non udenti e non vedenti.

LEGGI ANCHE: ILIAD, offerta da 4,99 euro: ecco i dettagli e i servizi gratuiti inclusi

L’offerta in questione ha un costo di 4,50 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati

SMS illimitati

40 Giga in 4G in Italia

3 Giga in Europa

Tutti coloro che vorranno aderire alla promozione, dovranno acquistare anche la SIM, il cui costo è di 9,99 euro. Ricordiamo, inoltre, che per usufruire delle agevolazioni economiche è necessario attivare una delle offerte Iliad online o attraverso le Simbox presenti negli store Iliad e nei Corner. Dopo aver aderito alla promozione, il cliente non udente o non vedente potrà fare richiesta dell’offerta agevolata, compilando l’apposito modulo presente nel sito ufficiale dell’operatore. Dopo aver completato questa operazione, sarà tenuto ad inviarlo all’indirizzo PEC offertaagevolata.iliad@legalmail.it, insieme ad un proprio documento di identità e alla certificazione comprovante la condizione di disabilità. Inoltre, è bene chiarire che è possibile attivare la promozione agevolata su un solo numero e, per poterne usufruire, si dovrà dichiarare nell’apposito modulo di non aver usufruito in passato dell’agevolazione dedicata su altre utenze mobili di Iliad o altri operatori. Nella seconda pagina potrete trovare informazioni sull’offerta da 7,99 euro di Iliad […]