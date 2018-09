Iliad ha lanciato una nuova vantaggiosa promozione. L’operatore francese, inoltre, sta per risolvere i problemi relativi alla copertura di rete.

ILIAD, offerta fantastica e nuova grande notizia in arrivo per i clienti | Ecco tutti i dettagli

La rivoluzione lanciata da Iliad poco più di 100 giorni fa ha portato ad un vero e proprio terremoto nel mondo della telefonia mobile. L’operatore francese non ha alcuna intenzione di fermarsi e nei giorni scorsi ha lanciato una nuova promozione. Iliad, infatti, consentirà a 500.000 utenti di aderire ad un’offerta davvero molto vantaggiosa che, al costo di 7 euro al mese, comprende:

Minuti illimitati

SMS illimitati

50 Giga al mese in 4G/4G+ in Italia

mese in 4G/4G+ in Italia 4 Giga al mese in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile)

Questa terza offerta presentata da Iliad non prevede alcun costo di attivazione e, per questo motivo, il prezzo totale sarà di soli 7,99 euro, ai quali andranno aggiunti i 9,99 euro per l’acquisto della SIM.

Se, dunque, dal punto di vista dei prezzi, l’operatore francese ha destato grandissimo successo tra i clienti, ciò che, invece, nel corso degli ultimi mesi ha rappresentato il più grande tallone d’Achille di Iliad è la presunta inaffidabilità della rete. In alcune zone della penisola italiana, infatti, molte persone hanno evidenziato i problemi di copertura in alcune aree del Paese, soprattutto in determinate zone dell’Italia meridionale. In altre città italiane, invece, la rete Iliad non è presente al 100%. In tal senso, però, nelle ultime ore sarebbe in arrivo una svolta importante. Nella seconda pagina potrete leggere ulteriori informazioni in merito alla novità in arrivo […]