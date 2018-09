Iliad, nuova offerta senza precedenti e due notizie che fanno felici i clienti

Iliad ha presentato una nuova vantaggiosa offerta. Inoltre, sono in arrivo notizie molto importanti per i clienti dell’operatore francese

La rivoluzione di Iliad sul mercato italiano è stata lanciata poco più di 100 giorni fa ed ha portato ad un vero e proprio terremoto nel mondo della telefonia mobile. L’operatore francese, però, non ha alcuna intenzione di fermarsi e vuole continuare a sfidare apertamente i competitor, con promozioni assolutamente vantaggiose. In tal senso, nei giorni scorsi, Iliad ha dato la possibilità a 500.000 utenti di aderire ad un’offerta davvero molto conveniente che, al costo di 7,99 euro al mese, comprende:

Minuti illimitati

SMS illimitati

50 Giga al mese in 4G/4G+ in Italia

mese in 4G/4G+ in Italia 4 Giga al mese in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile)

Per quanto riguarda questa terza promozione presentata da Iliad sul mercato italiano, non è previsto alcun costo di attivazione e, per questo motivo, il prezzo totale sarà di soli 7,99 euro, ai quali andranno aggiunti i 9,99 euro per l’acquisto della SIM.

Nel frattempo, però, per i clienti di Iliad sono arrivate altre due importanti notizie. La prima è relativa all’asta per il 5G: nella giornata di ieri, infatti, sono state aperte le buste ed il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha comunicato che sono 5 le società che hanno presentato un’offerta. Si tratta di TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb ed Iliad. Giovedì inizierà la fase dei rilanci, ma intanto, Iliad – con 676 milioni di euro – si è aggiudicata un lotto di frequenze in banda 700 MHz (FDD). L’azienda francese, dunque, ha fatto leva sul regolamento in base al quale questo lotto poteva essere acquistato solo da un nuovo entrante e con un’offerta di poco inferiore a 677 milioni di euro.

La seconda grande notizia per gli utenti Iliad è rappresentata dal fatto che l’operatore transalpino sembra sul punto di risolvere il problema della presunta inaffidabilità della rete. In tal senso, però, nelle ultime ore sarebbe vicino a concludersi un accordo molto importante che rappresenterebbe una vera e propria svolta per i clienti Iliad. Nella seconda pagina potrete leggere ulteriori informazioni in merito alla novità in arrivo […]