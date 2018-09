Iliad ha lanciato una terza vantaggiosa offerta. Inoltre, l’operatore francese mette a disposizione dei suoi clienti alcuni servizi gratuiti assolutamente interessanti

Iliad, nuova offerta strepitosa e tre fantastici servizi gratis per i clienti | Ecco i dettagli

Iliad è arrivata sul mercato della telefonia mobile italiana da poco più di 100 giorni, ma il suo avvento ha determinato un vero e proprio terremoto, con i competitor costretti a rivedere le proprie promozioni, lanciando operatori virtuali come Kena Mobile e Ho. Mobile.

Dopo aver annunciato il traguardo dei 2 milioni di tessere sottoscritte, l’operatore francese ha rilanciato la sua azione, nel tentativo di strappare un numero sempre più alto di clienti TIM, Vodafone, Wind e Operatori virtuali. In tal senso, Iliad ha lanciato una terza promozione assolutamente vantaggiosa, dando la possibilità a 500.000 utenti di aderire ad un’offerta che ha un costo mensile di 7,99 euro e comprende:

Minuti illimitati

SMS illimitati

50 Giga al mese in 4G/4G+ in Italia

mese in 4G/4G+ in Italia 4 Giga al mese in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile)

Va sottolineato come questa terza promozione lanciata da Iliad non preveda alcun costo di attivazione e, per questo motivo, il prezzo totale resterà di 7,99 euro, ai quali andranno aggiunti i 9,99 euro per l’acquisto della SIM.

Il successo avuto da Iliad nel corso di questi mesi, però, non si basa solamente sulle offerte a prezzi davvero competitivi, ma si può spiegare anche con i tanti piccoli vantaggi che l’operatore francese mette a disposizione dei suoi clienti in modo assolutamente gratuito. In primis è importante sottolineare come Iliad all’interno dei suoi pacchetti promozionali preveda un numero illimitato di minuti sia per le chiamate realizzate entro i confini italiani sia per quelle verso l’estero. Grazie a Iliad, infatti, gli utenti possono comunicare con persone di oltre 60 paesi senza avere costi aggiuntivi. Nella seconda pagina potrete leggere ulteriori informazioni sui servizi gratuiti messi a disposizione dall’operatore francese […].