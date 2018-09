ILIAD, offerta nuova di zecca e tre servizi gratuiti per battere TIM, Vodafone e Wind | Costo e dettagli

Le motivazioni che sono alla base del successo di Iliad sul mercato italiano non sono riconducibili esclusivamente ai prezzi delle sue promozioni. Di certo, la componente relativa ai costi è quella che sta alla base del successo dell’operatore francese, ma esistono anche altri elementi sui quali Iliad sta insistendo, con l’obiettivo di seminare la concorrenza di TIM, Vodafone e Wind.

Tra questi, un ruolo di primo piano lo ricoprono sicuramente i servizi esclusivi che l’operatore francese mette a disposizione dei suoi clienti in modo assolutamente gratuito. Se infatti l’utente decide di sottoscrivere direttamente dal sito internet la terza ed ultima promozione lanciata da Iliad – quella da 7,99 euro al mese – ottiene la possibilità di accedere all’Area Personale, dalla quale può prendere visione dei contatori ed aggiungere tra i tanti, tre servizi davvero molto utili. Eccoli nel dettaglio:

Avviso di chiamata in entrata

Segreteria telefonica

Blocco automatico di numeri a pagamento

Per quanto riguarda il primo servizio, si tratta del famoso ‘Chi è’ che entra in azione nel momento in cui non siamo raggiungibili o il telefono è spento: in tal caso, l’avviso di chiamata in entrata ci avviserà della chiamata persa attraverso un SMS. Il secondo servizio offerto gratuitamente da Iliad è quello relativo alla segreteria telefonica che ci consente di personalizzare il messaggio vocale che si attiva nel momento in cui entra in azione la segreteria telefonica. Infine, il terzo servizio che vogliamo prendere in considerazione, riguarda il blocco automatico dei numeri a pagamento: ci consentirà di evitare spese e truffe, bloccando i numeri con prefisso a pagamento.