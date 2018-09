ILIAD sfida TIM e Vodafone, offerte da non perdere: battaglia a colpi di promozioni vantaggiose | Costi e dettagli

Offerta TIM – TIM ha lanciato ‘TIM Five IperGo 50GB’ rivolta a chi proviene da Iliad e da alcuni operatori virtuali. La promozione ha un costo di 5 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

50 Giga di traffico dati in 4G

Il costo di attivazione di 12 euro in promozione – invece di 32 euro – se l’utente mantiene la SIM attiva per almeno 24 mesi. Al costo di attivazione, vanno aggiunti i 10 euro per l’acquisto di una nuova SIM ricaricabile. In caso di recesso anticipato, invece, sarà addebitato la differenza (in relazione allo sconto), pari a 20 euro.

Offerta Vodafone – Vodafone ha prorogato fino al 26 settembre – salvo diverse comunicazioni – l’offerta ‘Special Minuti 30 Giga’, rivolta ai clienti di Iliad, Tre Italia e Operatori virtuali che avranno la possibilità di attivare la promozione sia in versione ‘Operator attack’ che in quella ‘winback’. La promozione ha un costo di 7 euro e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

30 Giga di traffico dati in 4G

Chi vuole attivare la promozione ‘Special Minuti 30 Giga’dovrà sostenere un costo di attivazione pari a 10 euro una tantum, al quale dovrà essere aggiunto quello per l’acquisto di una nuova SIM. Sottolineiamo, inoltre, che questa offerta può essere attivata dai clienti anche in versione ‘winback’, ma in tal caso, solo coloro che avranno ricevuto il messaggio informativo da parte della Vodafone potranno aderire alla promozione, Inoltre, è bene ricordare che questo tipologia di offferta può essere attivata solo ed esclusivamente sul numero di cellulare sul quale è stato ricevuto il messaggio.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.