Iliad permetterà di acquistare iPhone XR e XS: tutti i dettagli | Le promo attive ora

Iliad, due promozioni attivabili sia in negozio che online

Iliad conserva intanto le due promozioni attive già da diverse settimane. Entrambe le soluzioni sono selezionabili online e presso negozi autorizzati da qualunque profilo di utente, nuove attivazioni e portabilità del numero. La prima promozione, la più nota dell’offerta commerciale del gestore francese, è la Iliad Giga 50, il pacchetto All Inclusive che comprende chiamate, SMS e connessione interet. La seconda, invece, è Iliad Voce, pensata per chi necessita di minuti di chiamate, ma non della rete internet. Ecco le due offerte nello specifico:

Iliad Giga 50 ha un costo di 7,99 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati

SMS illimitati

50 Giga al mese in 4G/4G+ in Italia

4 Giga al mese in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile)

Iliad Voce costa 4,50 euro al mese e include:

Minuti illimitati

SMS illimitati

40 Mega in 4G in Italia

3 Mega in 4G Europa

Offerte Iliad, costi di attivazione e scadenze

Iliad Giga 50 e Iliad Voce prevedono un costo di attivazione di 9,99 euro, che comprende la nuova scheda SIM e la spedizione. L’offerta Iliad Giga 50 è riservata ai primi 500.000 richiedenti; Iliad Voce, invece, mette a disposizione 200.000 schede.