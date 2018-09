Iliad, offerta da non perdere a settembre? In arrivo anche un’altra grande notizia | Ecco tutti i dettagli

Iliad, il numero di abbonati in Italia è salito a 1,5 milioni. Presto potrebbero arrivare una nuova offerta ed una interessante novità per i clienti

Dal giorno del suo debutto in Italia, Iliad ha generato una vera e propria rivoluzione sul mercato della telefonia mobile italiana, strappando milioni di utenti ai competitor.

A proposito di numeri, l’azienda francese ha alzato per la prima volta il velo sui suoi conti dal momento dell’arrivo in Italia. I dati, riguardanti il primo semestre sono piuttosto limitati perché il nuovo operatore telefonico si è lanciato sul mercato italiano solo lo scorso 29 maggio. La società, nel periodo preso in esame in Italia, ha realizzato 9 milioni di ricavi e un’ebitda negativo per 28 milioni di euro, a fronte di investimenti per 164 milioni, di cui 73 milioni sono stati utilizzati per acquistare le frequenze sulla rete Wind/Tre.

Per quanto riguarda il numero degli abbonati, Iliad ha svelato come siano stati 635 mila nel mese di giugno, mentre ad agosto – come si legge in una nota dell’azienda francese – sono saliti a 1,5 milioni.

Per quanto riguarda le offerte, Iliad ha deciso di prorogare l’attivazione della sua seconda offerta – quella da 6,99 euro al mese, con minuti ed SMS illimitati verso tutti, 40 Giga in 4G più altri 5 Giga nel momento in cui doveste trovarvi al di fuori dell’Unione europea – per altri 200.000 utenti che decideranno di procedere con nuove sottoscrizioni. E’ facile ipotizzare che queste nuove sottoscrizioni saranno raggiunte in tempi brevi e, per questo motivo, l’azienda francese starebbe lavorando per lanciare una nuova conveniente offerta già a settembre. Con ogni probabilità, la nuova promozione potrebbe offrire ai clienti un numero superiore di GIGA, mantenendo minuti ed SMS illimitati verso tutti. Allo stato attuale non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali da parte dell’operatore francese, ma questa volta Iliad potrebbe lanciare un’offerta comprendente 50 GIGA di dati in 4G Plus. Per quanto riguarda il prezzo, invece, potrebbe salire a 7,99 euro al mese.

ILIAD, arriva anche il 5G? – In attesa di avere comunicazioni ufficiali da parte di Iliad in merito alla nuova offerta che l’operatore francese lancerà nelle prossime settimane, arriva un’altra grande notizia per chi ha deciso di sposare il progetto Iliad o ha intenzione di farlo. L’azienda transalpina, infatti, ha reso noto che intende partecipare alla gara per le frequenze 5G nel nostro paese. Inoltre, potrà contare su una riserva da nuovo entrante in banda 700 Mhz. Il 10 settembre scadranno i termini per presentare l’offerta e partecipare all’asta alla quale ormai è già stata ammessa. Di certo, si tratterebbe di un ulteriore regalo fatto da Iliad ai propri clienti.