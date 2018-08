ILIAD, problemi con la portabilità? Ecco come chiedere l’indennizzo – Gli unici modi per richiede l’indennizzo sono il fax (+39 02 30377960), la raccomandata (Iliad Italia S.p.A., CP 14106, 20146 Milano) e la PEC. L’indirizzo PEC di Iliad è iliaditaliaspa@legalmail.it. Quest’ultimo metodo sembra essere il più immediato. Per chiedere il vostro indennizzo, dunque, dovrete inviare una richiesta all’indirizzo email che vi abbiamo indicato, scrivendo il vostro numero, l’intestazione e i giorni di ritardo che avete dovuto subire per quanto riguarda la portabilità.

L’operatore francese ha poi chiarito che “l’indennizzo non sarà dovuto qualora il ritardo o il malfunzionamento siano stati determinati da forza maggiore, caso fortuito o utilizzo del servizio non conforme alle condizioni contrattuali“. Vi starete chiedendo come sarà versato questo indennizzo: arriverà come credito telefonico e, nel momento in cui sarà versato, sarete informati attraverso un’email o un SMS.