ILIAD, raggiunti i 2 milioni di utenti? Ecco come cambieranno le promozioni

ILIAD, problemi con la portabilità? Ecco come chiedere l’indennizzo – In queste settimane diversi utenti stanno riscontrando enormi ritardi nella portabilità e per loro Iliad ha garantito un indennizzo. Per quanto riguarda l’entità di questo indennizzo, Iliad garantisce 2,5 euro al giorno di rimborso per ogni giorno di ritardo nella portabilità, per un massimo di 50 euro complessivi. L’operatore francese, inoltre, sottolinea come siano necessari almeno 2 giorni di ritardo rispetto ai tempi stabiliti (attorno alle 48 ore). Nel conteggio vanno esclusi i giorni festivi o i fine settimana.

Esistono diversi modi per richiedere l’indenizzo: il fax (+39 02 30377960), la raccomandata (Iliad Italia S.p.A., CP 14106, 20146 Milano) e la PEC. L’indirizzo PEC di Iliad è iliaditaliaspa@legalmail.it. Quest’ultimo, secondo quanto riferito da alcuni clienti, pare essere essere il metodo più immediato. Per chiedere il vostro indennizzo, dunque, dovrete inviare una richiesta all’indirizzo email che vi abbiamo indicato, scrivendo il vostro numero, l’intestazione e i giorni di ritardo che avete dovuto subire per quanto riguarda la portabilità.

L’operatore francese ha poi chiarito che “l’indennizzo non sarà dovuto qualora il ritardo o il malfunzionamento siano stati determinati da forza maggiore, caso fortuito o utilizzo del servizio non conforme alle condizioni contrattuali“. Vi starete chiedendo come sarà versato questo indennizzo: arriverà come credito telefonico e, nel momento in cui sarà versato, sarete informati attraverso un’email o un SMS.