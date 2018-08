Iliad, a compagnia di telefonia mobile francese, risolve i problemi Hotspot su iPhone e migliora l’Area Personale

Iliad, risolti i problemi su linea e copertura internet: nuove opzioni nell’Area Personale

Iliad, dopo le tante segnalazioni ricevute a causa di problemi sulla linea e, soprattutto, sulla copertura della connessione internet, ha iniziato a risolvere i primi problemi, per la felicità degli utenti Apple, cui interessavano direttamente i malfunzionamenti.

I possessori di un iPhone possono finalmente usufruire dello strumento Hotspot personale, cosa non possibile fino ad ora, in quanto era inattivabile la condivisione di rete. Bug, quindi, risolto con la SIM Iliad su iPhone. In precedenza, la compagnia francese aveva risolto il problema che riguardava l’impossibilità di chiamare i numeri Wind Infostrada e Tiscali. Novità disponibili sull’Area Personale Iliad. […]