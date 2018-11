ILiad: risolto il problema con i tempi per la portabilità | Le due offerte attive ora del gestore

Le due offerte Iliad al momento attive sono pensate, una per chi desidera una soluzione più che completa per navigare e telefonare in tranquillità, ovvero la promo All Inclusive Iliad Giga 50; l’altra per chi necessità di minuti di chiamate, ma non di un piano tariffario completo per ciò che riguarda internet, ovvero la promo Iliad Voce. Eccole nel dettaglio.

L’offerta Iliad Giga 50

Iliad ha attiva ora la soluzione Iliad Giga 50, proposta con un canone di 7,99 euro al mese, che comprende:

Minuti illimitati

SMS illimitati

50 Giga al mese in 4G/4G+ in Italia

4 Giga al mese in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile)

Iliad Voce

L’offerta Iliad Voce, al costo di 4,50 euro al mese, include:

Minuti illimitati

SMS illimitati

40 Mega in 4G in Italia

3 Mega in 4G Europa

Offerte Iliad, costi di attivazione e scadenze

Per entrambe le soluzioni – Iliad Giga 50 e Iliad Voce – è previsto un costo di attivazione pari a 9,99 euro una tantum. La nuova scheda SIM è compresa nel prezzo e non sono previste spese di spedizione. L’offerta Iliad Giga 50 da 7,99 euro al mese scadrà all’esaurimento delle prime 500.000 schede SIM riservate dal gestore per la promo. La soluzione Iliad Voce è riservata ai primi 200.000 sottoscriventi. Le offerte sono soggette a possibili e improvvise variazioni da parte del gestore, che potrebbe stabilire di prolungarne la validità.