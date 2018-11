Iliad lavora per la rete proprietaria, test in due comuni | Le due promozioni attive ora

Iliad si prepara a strutturare la propria rete privata di segnale. Al via i primi test in alcuni comuni. Intanto, restano attive le promozioni All Inclusive e Iliad Voce

Iliad prepara la rete proprietaria | Le promo attive dell’operatore

Iliad continua a investire per il futuro. Annunciata la futura partnership con Apple, ora è il momento di dotarsi di un proprio sistema proprietario di rete. La compagnia francese ha esordito sul mercato italiano lo scorso 29 maggio e, in soli due mesi di attività, ha raggiunto quota 2 milioni di iscritti. Il gestore, però, vuole dare seguito alla propria espansione e un’infrastruttura proprietaria è lo step decisivo da percorrere in tal senso.

Accordo con due comuni italiani

Il provider d’Oltralpe ha già siglato due importanti accordi che gli permetteranno di realizzare altre e tante stazioni radio nei comuni di Lucca, in Toscana, e di Selargius, in provincia di Cagliari. Nella località toscana, Iliad ha presentato una richiesta per l’installazione di una stazione telefonica in Via Luporini, in un’area adibita al parcheggio dei camper. Il comune ha approvato la richiesta, dando il via a un investimento da 19.000 euro. Nel comune sardo, ci sarebbe stata l’approvazione alla realizzazione di un’antenna su un impianto di proprietà Wind-3.

Iliad, inoltre, avrebbe già incassato il nulla osta per la realizzazione di tre stazioni nel comune di Bologna, in Via Della Salute, Via Vittorio Veneto e Via Arcoveggio.

L’operatore mantiene intanto attive due promozioni di grande successo, la soluzione All Inclusive da 6,99 euro al mese e Iliad Voce, al costo di 4,99 euro mensili. Eccole nel dettaglio.

L’offerta Iliad All Inclusive

Iliad ha attiva ora la soluzione All Inclusive dal costo di 7,99 euro al mese, che comprende:

Minuti illimitati

SMS illimitati

50 Giga al mese in 4G/4G+ in Italia

4 Giga al mese in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile)

Iliad Voce

L’offerta Iliad Voce, al costo di 4,50 euro al mese, include: