ILIAD, due soluzioni che fanno felici i clienti e offerte imperdibili – Dettagli promozioni

Iliad continua a dare filo da torcere ai competitor, con offerte davvero competitive, ma in queste ore ha dovuto fare i conti con dei problemi di rete che hanno fatto infuriare i clienti.

A proposito dei problemi di rete, nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato degli sforzi che l’operatore francese sta mettendo in campo in tal senso e, secondo le ultime indiscrezioni, Iliad sarebbe in trattativa con INWIT, la compagnia di infrastrutture di proprietà di Telecom Italia: le parti sarebbero in una fase di negoziazione, con l’operatore francese che è determinato a trovare un accordo per raggiungere la tanto agognata copertura nazionale e risolvere definitivamente i problemi relativi alla copertura di rete.

In attesa che Iliad trovi un accordo con INWIT, vogliamo indicarvi due soluzioni ‘fai da te’ che potrebbero rivelarsi utili per migliorare la vostra copertura di rete. Il primo consiglio è quello di controllare lo stato di copertura di Iliad nella vostra zona prima di procedere con l’attivazione: l’operatore francese, infatti, consente di verificare lo stato della copertura tramite l’utilizzo di un’area interattiva che troverete sul sito ufficiale.

Se la rete dovesse essere garantita da Iliad, ma nonostante questo, i problemi continuassero a presentarsi, la seconda soluzione da mettere in atto per imprimere una svolta concreta e migliorare sensibilmente la situazione, potrebbe essere quella di procedere con la disattivazione del 4G. I dispositivi di nuova generazione, infatti, consentono di passare al 3G: così facendo potrete contare su una linea meno performante, ma più solida.