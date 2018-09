Iliad lavora per risolvere una volta per tutte i problemi di rete. Costi e dettagli delle due offerte attive

ILIAD, svolta in arrivo che fa esultare i clienti: ecco tutti i dettagli

L’arrivo di Iliad sul mercato della telefonia mobile italiana ha generato un vero e proprio terremoto, con TIM, Vodafone e Wind che hanno dovuto rimodulare le loro offerte, provando ad arginare l’impetuosa avanzata dell’operatore francese.

LEGGI ANCHE: Iliad, occasione da non perdere per tutti i clienti e nuova sorpresa in vista

Il costo delle offerte presentate da Iliad ha sempre rappresentato il grande punto di forza dell’operatore francese che nelle ultime settimane, però, sta lavorando per risolvere alcuni problemi che hanno costituito un limite alla sua ascesa: primo tra tutti quello della copertura di rete. In tal senso, secondo le ultime indiscrezioni, Iliad sarebbe in trattativa con INWIT, la compagnia di infrastrutture di proprietà di Telecom Italia: le parti starebbero negoziando, con l’operatore francese che è determinato a trovare un accordo in modo da mettere a segno un colpo davvero straordinario. L’eventuale chiusura della trattativa, infatti, finirebbe per imprimere una vera e propria svolta, consentendo a Iliad di raggiungere la tanto agognata copertura nazionale.

In attesa di conoscere l’esito della trattativa con INWIT, Iliad ha comunicato che la seconda offerta con la quale si è presentata sul mercato italiano potrà essere attivata solamente da altri 50 mila utenti. La promozione comprende:

Minuti illimitati

SMS illimitati

40 Giga al mese in 4G/4G+ in Italia

3 Giga al mese in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile)

Nella seconda pagina potrete trovare informazioni sulla terza offerta lanciata da Iliad […]

[multipage]

La terza promozione lanciata da Iliad sul mercato italiano ha un costo di 7,99 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati

SMS illimitati

50 Giga al mese in 4G/4G+ in Italia

4 Giga al mese in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile)

Tutti coloro che decideranno di aderire ad una delle due promozioni attive di Iliad, non saranno chiamati a sostenere costi di attivazione, ma dovranno pagare i 6,99 o i 7,99 euro mensili (a seconda dell’offerta scelta), ai quali va aggiunto il costo della SIM (9,99 euro).