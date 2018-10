ILIAD, torna l’offerta da 6,99 euro al mese, ma durerà pochissimo | Info e dettagli

Iliad ripropone la seconda offerta della sua storia da 6,99 euro al mese, riservata a poche migliaia di clienti. Tutte le info sulla promozione

Iliad continua ad ampliare il proprio ventaglio di promozioni, al fine di presentare un’offerta commerciale più ampia e articolata possibile.

L’operatore francese, che in pochi mesi ha cannibalizzato il mercato e conquistato oltre 2 milioni di utenti, ha deciso, a sorpresa, di rilanciare la seconda promo All Inclusive della sua storia in Italia che aveva riscosso un enorme successo.

L’offerta in questione, però, resterà attiva per poco tempo: sono infatti appena 50.000 le tessere messe a disposizione, poi, salvo nuove comunicazioni, sarà tolta dal mercato. Il pacchetto in questione include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e in 60 Paesi

SMS illimitati

40 Giga in 4G di cui 3 Giga dedicati per la navigazione fuori dell’Unione europea

La soluzione prevede un costo di attivazione di 9,99 euro una tantum, che comprende l’acquisto della nuova scheda.

Nel frattempo, resta ancora attiva la soluzione da 7,99 euro al mese, i cui dettagli sono riportati in pagina 2.