ILIAD, torna l’offerta da 6,99 euro | Nuovi disservizi per gli utenti, ecco perché

Da diversi giorni, un numero rilevante di utenti Iliad sta riscontrando significativi disservizi in merito alla connessione dati. La dicitura “nessun servizio” ha iniziato a campeggiare su diversi dispositivi serviti da Iliad e, in alcuni casi, gli smartphone sono rimasti offline anche per un lasso di tempo prolungato. Alla base della criticità ci sarebbe la scarsa copertura garantita dalle infrastrutture dell’operatore: numerosi ripetitori di proprietà Iliad, infatti, sarebbero ad oggi fuori servizio, in attesa di essere attivati da qui alle prossime settimane, ma non si conoscono, ad oggi, le tempistiche esatte.