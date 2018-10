ILIAD, occasione da non perdere: ultimi giorni di tempo per coglierla – Dettagli offerte

Iliad continua a mantenere attiva la seconda offerta che ha lanciato sul mercato italiano: il tempo per attivarla, però, inizia a stringere

Lo scorso maggio Iliad ha fatto il suo debutto in Italia ed il suo arrivo ha completamente trasformato i termini delle promozioni lanciate dai principali operatori di telefonia mobile del Bel Paese.

TIM, Vodafone e Wind, infatti, hanno dovuto rimodulare le proprie promozioni, con un obiettivo ben chiaro: mettere a disposizione dei clienti delle offerte che potessero rappresentare una valida alternativa a quelle presentate dall’operatore francese sia in termini di convenienza dal punto di vista economico, sia in termini di servizi offerti agli utenti.

Mentre i competitor provavano ad attrezzarsi per far fronte all’impetuosa avanzata dell’operatore francese, Iliad non è stata a guardare ed ha lanciato nuove vantaggiose promozioni per continuare a strappare clienti a TIM, Vodafone e Wind.

In questo articolo vogliamo soffermarci sulla seconda promozione lanciata dall’operatore francese e, a tal proposito, nei giorni scorsi Iliad ha annunciato che questa seconda offerta sarà attivabile solo da altri 50.000 utenti. A questo punto, dunque, è ragionevole ritenere che il tempo per sottoscrivere l’offerta stia per scadere, con l’operatore francese che potrebbe annunciare la chiusura della promozione da un momento all’altro. Per questo motivo, quindi, chi ha intenzione di attivarla, dovrà sbrigarsi e cogliere al volo l’occasione. L’offerta ha un costo di 6,99 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati

SMS illimitati

40 Giga al mese in 4G/4G+ in Italia

3 Giga al mese in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile)

