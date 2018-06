ILIAD, via alla possibilità di recesso del contratto attraverso il web: tutta la procedura

Ora sarà possibile effettuare la procedura di recesso del contratto con Iliad anche in via telematica. La procedura da seguire passo dopo passo

ILIAD, via alla possibilità di recesso del contratto via web: tutta la procedura

Iliad lo aveva garantito prima ancora del suo esordio ufficiale sul territorio italiano: la società punta con decisione sulla trasparenza: nessun costo aggiuntivo criptico e indecifrabile e procedure semplici per il recesso dei contratti commerciali.

Ora la compagnia d’Oltralpe passa ai fatti: è stata attivata, infatti, la procedura online per l’effettuazione del recesso dal contratto. Da adesso, gli utenti che hanno attivato l’unica promozione ora esistente, potranno accedere nella propria area personale e recedere dall’accordo.

Recesso ILIAD: la procedura da seguire online

Per procedere alla procedura di recesso da ILIAD occorre collegarsi al sito ufficiale della compagnia iliad.it, quindi accedere alla sezione “La mia offerta”. L’iter può essere gestito in modalità totalmente digitale e, come promesso, non prevede alcun costo relativo a penali o vincoli legali di sorta.

Oltre al recesso, la procedura telematica permette di richiedere il rimborso della SIM e del credito residuo, anche in tal caso, senza alcun costo aggiuntivo. L’utente può scegliere le modalità di ricezione del rimborso, tra bonifico bancario o accredito diretto sulla nuova linea telefonica.

La procedura di recesso anticipato dal contratto con Iliad può essere richiesta entro 14 giorni dall’attivazione.[…]