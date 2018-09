Iliad Vs. Kena Mobile Vs. Ho Mobile: operatori low cost a confronto – Costi pacchetti minuti e giga

Offerta Kena Mobile

La promozione dell’operatore virtuale di TIM è la ‘Kena Summer‘, disponibile al prezzo di 6,90 euro al mese. Il pacchetto, differente rispetto a quello di Iliad e Ho. Mobile, offre meno minuti e più giga. L’offerta è rivolta sia a portabilità del numero e sia per nuove attivazioni e comprende:

1.500 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali

di chiamate verso tutti i numeri nazionali 30 SMS verso tutti i numeri nazionali

50 giga di connessione dati in velocità 3G (il servizio 4G dovrebbe essere garantito entro fine settembre)

Il costo iniziale da sostenere è di 19,90 euro che comprende 8 euro per il costo di attivazione dell’offerta, 5 euro per la configurazione della nuova SIM, 6,90 euro per il primo mese anticipato del canone, che include 0,10 euro di traffico telefonico.

LEGGI ANCHE: Kena Mobile, tutte le offerte dell’operatore virtuale di TIM

L’offerta resterà attiva fino al raggiungimento di 100 mila attivazioni – salvo eventuali rimodulazioni da parte dell’operatore stesso.

Nella terza pagina l’offerta di Ho. Mobile. […]