Continua la battaglia tra Iliad, TIM e Vodafone, con gli ultimi due operatori che si affidano a Kena Mobile e Ho. Mobile

Iliad vs TIM e Vodafone: si accende la sfida a colpi di offerte vantaggiose | Costi e dettagli delle promozioni

Da quando è arrivato sul mercato italiano lo scorso maggio, Iliad ha generato una vera e propria rivoluzione tra gli operatori di telefonia mobile che sono stati costretti a rimodulare le proprie offerte per provare a battere la concorrenza dell’operatore francese. Il miglior modo che due colossi come TIM e Vodafone avevano per rispondere alle offerte lanciate da Iliad, era di lanciare delle promozioni migliori o comunque sullo stesso livello di quelle proposte dall’operatore francese. Entrambe le aziende, dunque, hanno pensato di provare a battere Iliad, appoggiandosi alle loro “società satellite”: vale a dire Kena Mobile e Ho. Mobile. Vediamo, dunque, nel dettaglio le offerte presentate da Iliad, Kena Mobile e Ho Mobile:

Offerta Iliad – La prima offerta con la quale Iliad si è presentata sul mercato italiano era limitata al primo milione di utenti che avrebbero deciso di passare all’operatore francese. Il primo milione di SIM vendute, però, è stato raggiunto in anticipo rispetto alle previsioni e a quel punto l’operatore francese ha deciso di estendere la promozione ad altri 200.000 clienti ritardatari. Nei giorni scorsi, però, Iliad ha annunciato di avere a disposizione solo 50.000 SIM per la vecchia offerta. Quando questi 50.000 posti vacanti saranno esauriti, l’offerta Iliad potrebbe sparire oppure subire un rincaro. In attesa di comunicazioni da parte della società francese, resterà comunque disponibile la nuova offerta da 6,99 euro al mese e 40 Giga.

Dunque, ricapitolando, vediamo quali sono le due offerte proposte da Iliad. La prima promozione, al costo di 5,99 euro al mese, comprende (fino all’esaurimento delle 50.000 SIM):

Minuti e SMS illimitati

30 GB al mese in 4G / 4G+ in Italia e 2 GB in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile)

La nuova offerta lanciata da Iliad avrà un costo di 6,99 euro al mese e comprenderà:

Minuti e SMS illimitati

40 GB al mese in 4G / 4G+ in Italia e 3 GB in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile)

L’offerta lanciata da Iliad non presenta alcun vincolo, con il prezzo che resterà garantito per sempre. Gli utenti, dunque, avranno la possibilità di scegliere tra le due offerte, fino al raggiungimento delle soglie indicate.

