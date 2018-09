Instagram, funzionalità nascoste, trucchi e segreti | Come utilizzare l’app nel modo migliore

Tutti i segreti di Instagram che (forse) non sfrutti. Come sfruttare al meglio le funzionalità dell’app di cui pochi sono a conoscenza

Conosci davvero tutte le funzionalità di Instagram? Sapevi che l’app permette un sacco di attività e di azioni che, probabilmente, non sapevi che esistessero? Ecco un elenco di curiosità, trucchi e segreti sull’applicazione di condivisione foto più conosciuta al mondo!

Notifiche per le persone che segui

Vuoi essere sempre informato sulle attività di un influencer che ti appassiona particolarmente? Ti piace avere tutto sotto controllo? Hai manie da stalker? Instagram ti consente di essere sempre aggiornato sulle attività dei contatti a cui tieni di più, avvertendoti con una notifica quando pubblica qualcosa di nuovo. Come attivare la funzione? Basta andare sul profilo della persona che vuoi seguire, cliccare sui tre punti posti in alto alla destra del post e selezionare ““Attiva le notifiche relative ai post”“. Lo stesso percorso vale per disattivare il servizio.

Ordinare la lista de filtri

Gran parte di noi utilizza con frequenza solo una piccola parte dei filtri messi a disposizione. Perché non approfittare della cosa per mettere ordine nell’elenco? L’app, infatti, consente di eliminare dall’elenco i flitri meno utilizzati, in modo da rendere più accessibili quelli più abituali. Per farlo, accedi nella sezione “Gestisci filtri, potrai deselezionare quelli che non vuoi, ma anche aggiungerne di nuovi che, magari, non conoscevi.

Scollegare Instagram da Facebook

La maggior parte degli utenti si è registrata a Instagram attraverso il profilo Facebook. Ora, magari, potresti avere voglia di renderli separati, scollegando le due applicazioni. Tranquillo basta poco: clicca sull’omino in basso a sinistra per accedere al tuo profilo, vai su Impostazioni (le tre lineette orizzontali in alto a destra per Andorid, l’ingranaggio per iPhone) e scorri in basso fino alla voce Profili collegati, quindi deseleziona Facebook (così come Twitter, Tumblr, ecc.)

Rivedere tutti i post che ti sono piaciuti

L’app permette persino di rivedere in un unico post tutti i contenuti che ti sono piaciuti. Come fare? Ok, ricordi il percorso per accedere alle impostazioni del tuo profilo? Ok, te lo ripeto: clicca sull’omino in basso a sinistra per accedere al tuo profilo, quindi seleziona le lineette orizzontali in alto a destra se hai uno smartphone Andorid, l’ingranaggio se hai un iPhone. Bene, ora clicca su “post che ti piacciono“. Ecco, fatto.