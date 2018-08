Prosegue la lotta tra social network e identità fake. Il social di foto più utilizzato al mondo attiva nuova funzione che permette di verificare gli account tramite l’applicazione

Instagram, ora è possibile verificare l’autenticità degli account direttamente tramite app

Instagram lancia una nuova funzione che farà piacere ai sui utenti: a partire da lunedì 13 agosto 2018 è possibile richiedere la verifica di un account direttamente tramite app. Verificare che un account non sia fake è un’opzione già attivabile per chi utilizza il social network ed è particolarmente impiegata da personaggi del jet-set o influencer per proteggere la credibilità dei propri profili.

Fino a poco fa, per attivare la procedura, non era possibile utilizzare il servizio diretto tramite applicazione, rendendo macchinosa la gestione della richiesta. Adesso, per richiedere la blue flag, si dovrà seguire il seguente percorso: cliccare sull’icona della rotella, andare su impostazioni e abilitare la richiesta di verifica. Per inoltrare la richiesta occorre inserire i dati necessari al controllo: nome utente, nome completo e copia dei documenti personali, per accertare la propria identità. Una notifica avviserà l’utente su quanto richiesto, rivelando se il profilo indagato è reale o falso.