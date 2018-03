Instagram, problemi nel login e aggiornamento news e feed: ecco le cause

Instagram, segnalate anomalie nell’accesso e nell’aggiornamento notizie. Tutti i motivi dei bug

Problemi per Instagram: il social network di Mark Zuckerberg, il più in voga del momento, negli ultimi giorni sta dando qualche noia a causa di alcune anomalie tecniche. Secondo quanto segnalato dagli stessi utenti, infatti, in alcuni casi pur inserendo username e password corretti il login non viene autorizzato e ciò rende impossibile l’accesso al social. Inoltre nelle ultime ore neppure il feed di aggiornamento news sembra funzionare. Da cosa dipendono questi improvvisi malfunzionamenti di Instagram? Ecco le cause.

Per quanto riguarda l’impossibilità di aggiornare il feed, ciò è dovuto a una novità introdotta dagli sviluppatori, ovvero l’inserimento di un comando apposito (“Nuovi Post”) che permette agli stessi utenti di decidere di aggiornare la bacheca con post in ordine cronologico, invece che automaticamente in base al solito criterio di rilevanza stabilito dagli stessi lavoratori di Instagram. Questo comando, a quanto pare, non è ancora entrato bene in funzione e il suo “difficile assestamento nel sistema” starebbe causando (nella maggior parte dei casi) dei bug e il blocco degli aggiornamenti a chi lo ha attivato. Ma niente paura: si tratta di una fase transitoria che sarà risolta con degli update. Per il mancato login invece si è trattato di più semplici problemi tecnici in via di risoluzione totale.