Intel, rilevate falle su alcuni computer: allarme sicurezza sui PC

Intel, rilevate falle su alcuni computer: la replica dell’azienda – “Il problema – ha annunciato la Intel con un comunicato ufficiale, visibile in versione integrale sul sito newsroom.intel.com – non sarebbe così grave da rappresentare una vera minaccia alla sicurezza dei computer, e quindi non ci sarebbe l’eventualità che qualcuno possa corrompere, modificare o eliminare dati”. Dunque nessun rischio per la privacy, come il furto di password o dati personali. “Lo stesso difetto – prosegue la nota Intel – è riscontrabile anche in molti processori e sistemi operativi di diversi fornitori. Suggeriamo di rivolgersi ai rivenditori specializzati in caso di problemi, ed effettuare gli aggiornamenti non appena disponibili”.