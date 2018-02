Inventata la capsula che può proteggerci da alluvioni, terremoti e tsunami. Scopriamola insieme. E’ stata già acquistata da alcune persone

Inventata la capsula che può proteggerci da alluvioni, terremoti e tsunami. Scopriamola insieme. – Catastrofi naturali sempre più frequenti? Tsunami, uragani, alluvioni, terremoti spaventano? Arriva la Survival Capsule ed è stata appositamente progettata per affrontare ognuna di queste calamità naturali. Può ospitare da 2 a 10 persone ed è stata creata dall’ingegnere aerospaziale Julian Sharpe. L’idea nacque molti anni fa, dopo lo tsunami che colpì le coste dell’Indonesia nel 2004 e adesso tale idea sta riscuotendo molto successo in diverse zone del mondo. Di cosa si tratta di preciso? Di una capsula, che può contenere massimo dieci persone all’interno e garantisce protezione totale da catastrofi naturali, anche perché tende a galleggiare sull’acqua. Può sembrare un progetto folle, ma c’è già chi l’ha acquistata per un futuro più sicuro. Il prezzo parte da 11 mila euro e già ci sono stati i primi acquirenti, una donna di Long Beach, ma l’azienda ha già circa 400 potenziali clienti, incluso un hotel di lusso alle Maldive. […]