iPhone 2018, adattatore da Lightning a jack cuffie non sarà incluso nella scatola | Rumors caratteristiche, prezzo e data uscita

Apple lancerà presto sul mercato tre nuovi gioielli di casa del settore smartphone: l’upgrade di iPhone X e iPhone X Plus, rispettivamente da 5.8 e da 6.5 pollici, arriveranno quasi certamente sul mercato il prossimo settembre. C’è la possibilità che si dovrà attendere ancora un paio di mesi per avere sul mercato iPhone 9 (nome non ufficiale) con display a LED da 6.1 pollici.

Inevitabilmente, con l’approssimarsi della data di uscita dei nuovi melafonini, si susseguono i rumors che riguardano le caratteristiche e il possibile prezzo degli smartphone di Cupertino. L’ultima indiscrezione, però, non ha a che fare con dettagli sulle specifiche tecniche dei modelli prossimi all’esordio, bensì una scelta commerciale di Apple che potrebbe asciare interdetti i prossimi acquirenti.

Secondo quanto avrebbe riportato Cirrus Logic, da anni partner del colosso di Cupertino, i tre nuovi iPhone 2018 non offriranno in dotazione l’adattatore da jack a Lightning che permette di collegare le cuffie allo smartphone. La rivelazione proviene da AppleInsider, che avrebbe riportato quanto riferito dalla fonte. Stando a quanto riportato, Apple avrebbe compiuto e proprie valutazioni commerciali, stabilendo di non voler fornire un convertitore DAC, rendendo i vecchi modelli di auricolari Apple non integrabili al funzionamento degli iPhone 2018.

Sulla questione, in realtà, si rincorrono da giorni rumors contrastanti. Matther D. Ramsay, analista di Cowen, si è detto scettico sulla questione e convinto che Apple deciderà di fornire l’adattatore, come sempre fatto fino ad oggi. L’indiscrezione, però, prima che da AppleInsider, era stata proposta dagli analisti di Barclays. Ad oggi, però, da Cupertino non è stato rilasciata alcuna dichiarazione in merito. […]