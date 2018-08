iPhone 2018, Apple Pancil per i modelli X e X Plus | Rumors caratteristiche, data uscita e prezzo dei 3 melafonini

iPhone X e iPhone X Plus in arrivo a settembre 2018 saranno dotati di pennino digitale compatibile anche con iPad. Rumors su caratteristiche, data uscita e prezzo

Avevamo anticipato l’indiscrezione già diversi giorni fa, ora giungono nuove e più solide conferme in merito ai nuovi iPhone 2018: secondo quanto riportato dal taiwanese (e sempre bene informato) Economic Daily News, le nuove generazioni di iPhone X da 5.8 e da 6.5 pollici saranno dotate di Apple Pancil. Il rumors prende forza a pochissimi giorni dall’uscita del Samsung Galaxy Note 9, il nuovi phablet top di gamma che ha proprio nell’introduzione del nuovo pennino USB una delle principali attrattive.

Ad oggi, sappiamo che da Cupertino lanceranno entro fine anno tre nuovi modelli: l’upgrade di Iphone X da 5.8 pollici, la versione Plus dello stesso modello da 6.5 pollici – entrambi con schermo OLED – e un terzo melafonino (iPhone 9?), destinato alla fascia di mercato medio-alta, con display LED da 6.1 pollici. I primi due, sempre secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbero essere lanciati entro la prima metà di settembre e sarebbe già stata avviata la loro produzione. Per scoprire la versione a LED dovremmo invece attendere ottobre.

Tornando alla Apple Pencil, pare che essa non sarà predisposta per il modello a LED, anche perché quest’ultimo dovrebbe avere un costo di lancio significativamente più basso rispetto agli altri due. Se l’idea del pennino venisse confermata, sarebbe la prima volta che Apple decide di integrare il device ai suoi smartphone. Una prima sperimentazione da Cupertino era stata fatta già nel lontano 1993, ma su un computer palmare, il Newton: il prodotto, avveniristico per l’epoca, ricevette però la bocciatura da parte del mercato.

