iPhone 2018, nomi confermati: si chiameranno entrambi XS. Ritardi per la versione con display LCD: uscirà a novembre? Le ultime indiscrezioni

iPhone 2018, confermato il nome, trapelano le prime immagini | Rumors caratteristiche, prezzo e uscita – Il conto alla rovescia è già partito: tra pochi giorni saranno presentati i nuovi iPhone 2018. Apple ha già diffuso gli inviti: l’evento si terrà il prossimo 12 settembre alle ore 19:00 italiane allo Steve Jobs Theather.

In quell’occasione debutteranno l’Apple Watch 4 e, come abbiamo già detto, i nuovi iPhone 2018. Proprio a proposito di questi ultimi, nei giorni scorsi sono trapelate alcune immagini inedite: gli smartphone si sono – parzialmente – mostrati nelle versioni con display OLED, ovvero quelle da 5.8 pe 6.5 pollici. Stando a quanto riferito da 9to5Mac, il nome dei due melafonini sarà iPhone XS e sul mercato ci sarà anche la colorazione oro, che presto dovrebbe essere resa disponibile anche per l’iPhone X. Non sono emerse indiscrezioni, invece, a proposito del device con display LCD da 6.1 pollici, che potrebbe arrivare sul mercato in ritardo (novembre?). Gli iPhone XS dovrebbero essere preordinabili già a partire dal 14 settembre, per poi finire sul mercato alla fine del mese.