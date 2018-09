Il 12 settembre saranno presentati i nuovi iPhone 2018. Secondo i cinesi di Weibo, si chiameranno Xs, Xs Plus e Xc. Emerge una foto sul Melafonino con schermo a LED

iPhone 2018, ecco i nomi: niente ‘Xs Max’ né ‘Iphone 9’ | Quando uscirà in Italia | Rumors su caratteristiche, prezzi e data uscita

L’attesa è praticamente conclusa: il prossimo 12 settembre, Apple svelerà al mondo i nuovi iPhone 2018, durante un evento che inizierà alle ore 19,00 (orario italiano) e sarà ospitato dallo Steve Jobs Theatre. Nonostante l’imminenza della presentazione, sussistono ancora tantissime incertezze sulle caratteristiche e sui prezzi dei tre dispositivi. Né si conoscono ad oggi i nomi ufficiali dei device: fino a poche ore fa, sembravano trovare riscontri i rumors secondo cui i due modelli con schermo OLED da 6.5 e da 5.8 pollici – che dovrebbero rappresentare l’evoluzione di iPhone X – si sarebbero chiamati iPhone Xs e e iPhone Xs Max. I cinesi di Weibo, però, hanno rivelato una nuova verità. Il sito di microblogging ha divulgato la foto di una presentazione interna dei melafonini, in cui accanto al modello più grande è riportata la scritta ‘iPhone Xs Plus’, e non ‘Max’, come suggerito fino ad ora. Smentita, dunque, la voce che voleva Apple interessata a tracciare un nuovo percorso di naming, abbandonando la linea ‘Plus’.

Smentite anche sul nome del modello con display LED da 6.1 pollici, che qualcuno aveva suggerito potesse chiamarsi ‘iPhone 9’: la piattaforma asiatica sostiene che uscirà sul mercato come ‘iPhone Xc’.

In relazione al modello citato per ultimo, nuove foto di Leakspinner e rivelazioni da Boomberg rivelano nuovi dettagli. Il modello potrebbe uscire sul mercato in tre diverse colorazioni, ovvero rosso, grigio e bianco. La vera sorpresa potrebbe essere rappresentata dall’inserimento della dual-SIM anche per il modello in questione, come dovrebbe essere per gli altri due. Confermati la singola fotocamera posteriore e la scocca in alluminio.

I tre iPhone dovrebbero essere disponibili in pre-ordine già dal 14 settembre 2018. Le ultime indiscrezioni rilanciate da iPhone Italia, inoltre, rivelano che, probabilmente, la data d’uscita ufficiale per la vendita potrebbe essere quella del 21 settembre, a poco più di una settimana dalla presentazione del 12/09.

A Pagina 2 le indiscrezioni su caratteristiche e prezzi dei 3 iPhone in arrivo a settembre 2018. […]