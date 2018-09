iPhone 2018, ecco la prima foto dell’XS | Data uscita, rumors caratteristiche e prezzo

Gli iPhone XS, secondo quanto trapelato sul web, saranno dotati di processore A12, 3 GB di RAM (4 per la variante da 6.5 pollici) e storage da 64, 256 e 512 GB. Il prezzo dovrebbe essere compreso tra i 699 a 750 dollari per la versione LCD, tra gli 800 a gli 899 dollari per quella da 5.8 pollici e tra i 900 e i 999 dollari per quella da 6.5 pollici. Ad oggi, però, nessuna conferma ufficiale è giunta dai vertici Apple.