iPhone 2018, le ultime indiscrezioni ipotizzano l’uscita di una variante Dual SIM con display LCD e prezzo più basso

iPhone 2018, in arrivo una versione low cost con supporto Dual SIM? I rumor sul prezzo – Si fa già un gran parlare, in questi giorni, dell’iPhone del 2018. Le prime indiscrezioni, in realtà, si sono concentrate per lo più sul nome, che rimane ancora un mistero, e sul prezzo. Ming-Chi Kuo di KGI Securities, però, ha provato ad andare oltre.

Secondo l’analista, infatti, una delle tre versioni dell’iPhone del 2018 sarà dotato di display LCD da 6.1 pollici e avrà una versione Dual Sim. Ming-Chi Kuo ha ipotizzato anche il prezzo di questa variante: tra i 550 e i 650 dollari per la versione Mono SIM, 100 dollari in più per quella con due schede. Si tratta, a dire il vero, di rumor che vanno quasi in conflitto con le indiscrezioni precedente: l’ipotesi Dual SIM, infatti, era stata attribuita finora all’iPhone Plus del 2018 e non alla variante da 6.1 pollici. Bisogna ricordare, comunque, che Ming-Chi Kuo è solitamente ben informato sulle vicende di casa Apple. È possibile, comunque, che sia l’iPhone da 6,1 che quello da 6,5 pollici saranno dotate di supporto Dual SIM: a quel punto rimarrebbe fuori la variante da 5.8 pollici.