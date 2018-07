iPhone 2018, il leaker Ben Geskin ha pubblicato su Twitter i “dummy” che svelano il design dei nuovi melafonini

iPhone 2018, le prime foto reali dei modelli 6.1″ e 6.5″ | Rumors su caratteristiche, uscita, prezzo e colori

Continuano a susseguirsi voci, rumors e indiscrezioni sui nuovi iPhone in uscita nel 2018. E da poche ore circolano sul web le prime foto” reali” dei modelli 6.1″ e 6.5″, news che sta attirando le attenzioni di fan e utilizzatori degli smartphone Apple.

Si tratta (per ora) di semplici “dummy”, fedelissime riproduzioni in plastica realizzate e pubblicate su Twitter dal leaker statunitense Ben Geskin, il quale ha dunque svelato quale sarà il design ufficiale dei nuovi melafonini.

Tutto come già anticipato dunque, con unica “novità” la fotocamera dalle dimensioni maggiori rispetto ai precedenti iPhone 7 e 8 (miglioramento dei sensori?). Nella versione 6.5″ prende sempre più piede l’ipotesi alluminio come materiale del display LCD e acciaio inossidabile per la cornice.

iPhone 9 LCD 6,1″, colori, rumors prezzo e scheda tecnica – Sempre il sito tecnologico Macotakara parla di due nuovi colori: giallo Flash e taupe, mentre sostiene che non ci sarà nessun iPhone LCD di colore rosso e tantomeno gold, che dovrebbe essere presente negli altri due melafonini OLED da 5,8″ e 6,5. I colori confermati sono oro, grigio, bianco, blu, arancione. I prezzi dovrebbero confermare le indiscrezioni precedenti: la versione economica, appunto l’iPhone 9, dovrebbe avere un prezzo di vendita massimo, pari a 799 dollari. Pannello LCD al posto dell’OLED, nessun tasto Home frontale e quindi, niente 3D Touch, ma sfrutterà la tecnologia Face ID. Il processore dovrebbe essere leggermente meno potente con 3 GB di RAM anzichè dei 4 in dotazione ad iPhone X, e con una sola fotocamera. Vi terremo aggiornati sulle prossime indiscrezioni, ma adesso andiamo a vedere come procede il mercato dell’usato degli iPhone.

Nella pagina successiva altre caratteristiche sui nuovi iPhone in uscita. […]