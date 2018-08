iPhone Xs potrebbe essere il nome della linea dei Melafonini 2018. Nuovi rumors su design e prestazioni. Sempre più probabile il Keynote del 12 settembre

iPhone 2018, nuove conferme su data uscita | Il nome potrebbe essere Xs | Ultimi rumors su caratteristiche e prezzo

I 3 iPhone 2018 dovrebbero essere presentati al mondo il prossimo 12 settembre, presso il nuovo Steve Jobs Theatre nel nuovo Apple Park. Si conoscerebbe anche l’orario di apertura del prossimo Keynote, vale a dire le 10 locali (le 16 in Italia). A rivelarlo è l’emittente francese Europe 1, che riprende i rumors degli scorsi giorni e li rilancia ufficialmente. Sembra sempre più probabile, dunque, che entro pochi giorni avremo anche la conferma ufficiale da Cupertino.

Resta un certo riserbo, inoltre, sui nome che dovrebbero essere scelti per i 3 nuovi Melafonini. Ricordiamo che Apple lancerà sul mercato due modelli con schermo OLED che rappresenteranno l’evoluzione di Iphone X, rispettivamente da 6.5 e da 5.8 pollici, e un modello con schermo a LED (che permetterà al colosso di abbattere i costi di produzione e dunque anche il prezzo di mercato) da 6.1 pollici.

Secondo Bloomberg, che fa riferimento a fonti molto vicine agli ambienti di Apple, la versione da 5.8 pollici potrebbe chiamarsi Xs, per suggerire l’upgrade del modello del decennale di iPhone lanciato sul mercato l’anno scorso. Restano ancora tutti da sciogliere i nodi sulla questione, considerando anche che Apple ha più volte cambiato idea sul naming: restano ancora forti dubbi, infatti, anche sul nome iPhone X Plus, il più accreditato per identificare la versione da 6.5 pollici. Il nome iPhone 9 per riconoscere il modello a basso costo sembra invece una suggestione mediatica più che una reale indiscrezione.

Bloomberg ha anche suggerito che i nuovo modelli dovrebbero offrire prestazioni del 20-30% superiori rispetto alla versione precedente, ma che non ci saranno sostanziali novità. Confermato l’inserimento del Face ID per tutti e tre i melafonini, solo i due con schermo OLED dovrebbero uscire sul mercato con il doppio slot per le SIM.

Dal punto di vista del design, non dovrebbero esserci modifiche rilevanti, se non nella varietà di colori. I bordi, per ciò che riguarda la versione a LED, saranno costituiti di alluminio anziché in acciaio. Il modello da 5.8 pollici sarà identico al precedente, ma con nuovi aggiornamenti hardware che ne potenzieranno il processore e la definizione della fotocamera. Il dispositivo sarà inoltre dotato di una batteria più efficace, grazie all’inserimento del nuovo chip A12.

