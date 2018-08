Apple conferma indirettamente il lancio del nuovo iPhone X Plus, in arrivo nel 2018. Si avvicina l’esordio ufficiale

iPhone 2018, nuove conferme sul modello X Plus | Rumors su caratteristiche, prezzo e data uscita

Tra i mesi di settembre e dicembre, Apple dovrebbe fare esordire sul mercato 3 nuovi iPhone 2018. Ad oggi, non esiste alcuna conferma ufficiale, ma i rumors che si susseguono da diversi mesi hanno portato alla quasi conferma dei due nuovi top gamma, l’upgrade di iPhone X da 5.8 pollici e iPhone X Plus da 6.5 pollici, entrambi con schermo OLED. Per ciò che concerne iPhone 9 (nome non confermato), è probabile che saremo costretti ad attendere il mese di dicembre.

Come detto, dunque, da Cupertino nessuna ufficialità è arrivata sui tre nuovi Melafonini, anche se giungono nuove conferme, quanto meno sul lancio del modello che dovrebbe rappresentare il top di gamma assoluto della prossima stagione Apple.

Guilherme Rambo, noto sviluppatore brasiliano da sempre bene informato sull’universo del brand californiano, ha scoperto delle rivelazioni importanti riguardanti l’iPhone da 6.5 pollici proveniente dall’ultima versione beta di iOs 12, la quale includerebbe un’icona (quella riportata in alto in questo articolo) che sembrerebbe a tutti gli effetti rappresentare la sagoma del modello X Plus.

L’immagine, infatti, appartiene a un trittico di sagome presenti nel beta: la seconda mostra un modello più piccolo e che, con ogni probabilità, dovrebbe rappresentare iPhone X, e, la terza, iPad Pro. Trattandosi di immagini include nella versione beta del sistema operativo, non sono da considerare definite, ma certamente rappresentano un’ennesima prova sul sempre più prossimo lancio del modello. […]